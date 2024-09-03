Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 сентября 2024 года.

Минобороны сообщило об ударе по скоплению ВСУ в районе Угледара

Расчет российских артиллерийских орудий М-46 нанес удар по живой силе и технике противника в районе Угледара, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Это произошло в ходе огневой поддержки штурмовых подразделений. Артиллеристы ценят М-46 за точность и мощность снаряда. Вооруженные силы Украины уже прочувствовал на себе характер орудия и почти каждый день пытаются достать его ответным огнем. Однако расчет пушки справляется с быстрой сменой огневых позиций и соблюдением правил маскировки.

130-мм пушка предназначена для борьбы с танками, минометами и артиллерией ВСУ, разрушения оборонительных земляных сооружений, подавления живой силы и техники в районах их сосредоточения, отметили в военном ведомстве.

Расчёт «Гиацинта-Б» уничтожил украинский пункт управления БПЛА под Херсоном

Расчёт российского орудия «Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра на Херсонском направлении, сообщает RT.

По данным Министерства обороны России, пункт противника находился в заброшенном здании, его точные координаты были переданы российским артиллеристам после доразведки цели.

«Гиацинт-Б» привлекли из-за значительного расстояния до цели. В результате точной работы расчёта цель была уничтожена.

ВСУ забыли в Курской области целое подразделение

Противник забыли в селе Кортнево Курской области целое подразделение своих бойцов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление пленного командира третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Антона Фурдоленко.

Взводу, командиром которого был Фурдоленко, поручили занять лесополосу, однако она оказалась уже занята военнослужащими 225-й бригады ВСУ. Тогда их отвезли на бронемашине ротировать бойцов в Коренево.

«…Нас потеряли, они не знали, где нас искать», — сообщил пленный.

Украинский взвод оказался окружен и, в результате переговоров, бойцы сдались в плен.