Мобилизация: последние новости на сегодня 3 сентября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 3 сентября 2024, в материале «Рамблера».

«Надо нашим ребятишкам помочь»: ветераны Дивеева больше года плетут маскировочные покрытия

Из разных концов Нижегородской области идёт помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции, сообщает pravda-nn.ru.

Так, дивеевские ветераны практически каждый день садятся за плетение маскировочных сетей, которые помогут сохранить жизни военнослужащих. Работа началась еще год назад. За это время сформировался костяк из ветеранов, которые постоянно приходят и занимаются плетением сетей.

Работают ветераны в содружестве с дивеевскими активистами общественного движения «Золотые руки ангела». В первую очередь, шьют носилки, стропы, медицинские подсумки. Сушат овощи, фрукты. Собирают средства для закупки необходимого оборудования и медикаментов.

В Ассоциации ветеранов СВО рассказали о помощи людям в Курской области

Члены Ассоциации ветеранов специальной военной операции из различных российских регионов прибыли в Курскую область, чтобы оказать гуманитарную помощь и поддержать местное население, сообщает газета «Взгляд».

В состав отрядов вошли опытные бойцы, обладающие навыками и готовые к выполнению сложных задач в экстремальных условиях. В первый отряд попали члены Ассоциации ветеранов спецоперации из Москвы, Тверской области, ЛНР, Чувашии. Во второй отряд входят ветераны боевых действий из Кемеровской, Нижегородской, Саратовской областей, Еврейской автономной области.

Ветераны активно участвуют в эвакуации жителей из населенных пунктов, подвергшихся опасности со стороны противника. Они помогают людям собирать вещи, обеспечивают безопасную перевозку. Благодаря такой работе удалось эвакуировать большое количество граждан и доставить их в безопасные места.

Детей бойцов СВО примут в центре Рошаля

Соглашение, которое позволит детям участников специальной военной операции со всей стираны получать медицинскую помощь в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в Красногорске, заключил с медцентром фонд «Защитники Отечества», сообщает «Российская газета».

В Детском клиническом центре представлены все направления детской медицины. В нем станут проводить до 50 операций в день. Вместимость центра превышает 460 коек.

В новом медучреждении будут работать более 500 ведущих специалистов и более 800 человек среднего медперсонала. Центр оснащен самым передовым оборудованием, в том числе российским. На крыше имеется вертолетная площадка для санитарной авиации, которая позволит доставлять самых «сложных» пациентов из любой точки региона.