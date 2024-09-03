Расчет РСЗО «Град» группировки «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что по опорному пункту противника военнослужащие произвели залп осколочно-фугасными снарядами.

Также уточняется, что пункт ВСУ был замаскирован в лесополосе.

Ранее военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота устроили засаду и остановили продвижение колонны ВСУ в приграничном районе Курской области.