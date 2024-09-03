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Расчёт РСЗО «Град» группировки «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Расчёт РСЗО «Град» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

Расчет РСЗО «Град» группировки «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что по опорному пункту противника военнослужащие произвели залп осколочно-фугасными снарядами.

Также уточняется, что пункт ВСУ был замаскирован в лесополосе.

Ранее военнослужащие 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота устроили засаду и остановили продвижение колонны ВСУ в приграничном районе Курской области.

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