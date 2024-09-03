Минобороны сообщило об ударе по скоплению ВСУ в районе Угледара

Расчет артиллерийских орудий М-46 группировки войск "Восток" ударил по живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара, сообщили в Минобороны РФ.

"Расчеты 130-мм артиллерийских орудий М-46 артиллерии группировки войск "Восток" в ходе огневой поддержки штурмовых подразделений нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Угледара на южнодонецком направлении специальной военной операции. <..> Артиллеристы ценят орудие М-46 за точность и мощность снаряда. Противник уже прочувствовал на себе характер орудия и почти каждый день пытается достать его ответным огнем. Но расчет пушки успешно справляется с быстрой сменой огневых позиций и соблюдением правил маскировки", - сообщили там.

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В ведомстве отметили, что 130-мм пушка М-46 предназначена для борьбы с танками, минометами и артиллерией противника, разрушения оборонительных земляных сооружений, подавления живой силы и техники в районах их сосредоточения. Ее дальность достигает 27 км.