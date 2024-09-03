ВСУ под Краматорском готовят боеприпасы с запрещенным хлорпикрином

Лаборатория ВСУ под Краматорском в месяц изготавливает порядка 300 сбросов с хлорпикрином на БПЛА для применения на Артёмовском участке фронта, в том числе и у Часова Яра.

Об этом, как информирует РИА Новости, заявил взятый в плен военнослужащий подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты 28-й механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода ВСУ Альберт Григорович.

По его словам, последним местом лаборатории был обычный частный дом в населённом пункте Сергеевка под Краматорском в Донбассе.

Также украинский военный рассказал, что сбросы распространялись по разным подразделениям, в основном на Артёмовском участке фронта.

Ранее в ходе СВО было зафиксировано более 400 случаев применения ВСУ химикатов.

Также сапёр батальона БАРС-13 Союза добровольцев Донбасса с позывным Запал сообщил, что ВСУ начали обрабатывать дроны химикатами.