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ВВС Индии: МиГ-29 разбился в штате Раджастхан из-за технической неисправности

В штате Раджастхан на северо-западе Индии из-за технических проблем произошла авиакатастрофа с участием истребителя МиГ-29 Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Об этом сообщили в пресс-службе ВВС.

ВВС Индии: МиГ-29 разбился в штате Раджастхан из-за технической неисправности
© РИА Новости

— Во время рутинной ночной тренировки в секторе Бармер самолет МиГ-29 ВВС Индии столкнулся с критической технической неисправностью, в результате чего пилот был вынужден катапультироваться, — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пилот выжил. По факту произошедшего инициировано расследование, сообщает РБК.

Причиной падения вертолета, в результате которого погиб президент Ирана Эбрагим Раиси, стали неблагоприятные погодные условия. Это официальная причина катастрофы.

Экс-президент Ирана попал в авиакатастрофу в воскресенье, 19 мая, возвращаясь после официального визита в соседний Азербайджан. Президентская группа летела на американском вертолете Bell 212. Все сопровождавшие президента также погибли в результате крушения. В числе погибших — министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, начальник президентской охраны, генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави.

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