Украинские чиновники во время визита в США в августе могли получить от США обещание поддержать действия против России. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.

«Не исключаю, что и в этот раз представители киевского режима получили дополнительные обещания в поддержке военных действий против России. Уверен, что в будущем все это будет оформлено в виде очередного "пакета" поставок вооружений Украине», — сказал Антонов.

Он отметил, что целью визита являлось получение «подачек». Речь идет о ракетах, боеприпасах и деньгах.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Запад поставками вооружения Украине для ударов и нападения на Россию фактически подвел мир к порогу третьей мировой войны. По его словам, страны НАТО фактически санкционировали нападение на Россию.