Российские военнослужащие за прошедшие сутки уничтожили более 10 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

По словам военного, Вооруженные силы (ВС) РФ в ходе боевых действий уничтожили боевую машину Stryker, реактивную систему залпового огня (РСЗО) RAK-12, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Тунгуска", а также два пункта управления беспилотниками.

Кроме того, российские военные нанесли удар по двум пикапам и двум минометам ВСУ, отметил Алаудинов. Командир "Ахмата" добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения на текущий момент не сильно изменилась. По данным Алаудинова, украинские войска продолжают нести большие потери в российском регионе.

"Я так думаю, что он осознает, что здесь ему будет тяжеловато продвинуться", — сказал генерал-майор.

До этого Минобороны РФ сообщило, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.