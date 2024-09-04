Алаудинов: ВСУ потеряли при атаке на Курскую область серьезную часть наемников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при атаке на приграничные районы Курской области потеряли большое количество наиболее подготовленных частей и наемников. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Изначально, когда первые силы входили, среди них было много иностранцев. Скажу, что такой серьезный акцент они сделали на этот прорыв. Задействовали очень большое количество и иностранцев, и лучших сил, которые у них есть, которые были самыми оснащенными, самыми подготовленными. Я так думаю, что очень серьезный процент этих иностранцев и самых подготовленных их сил и средств они уже потеряли", - сказал он.