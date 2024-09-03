В Брянской области уничтожили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник уничтожен в Брянской области. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО (противовоздушной обороны - прим. ТАСС) Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Глава региона добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.