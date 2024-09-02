Хуситы атаковали судно в Красном море

Бойцы йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) атаковали судно Blue Lagoon I в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

В заявлении хуситов подчеркивается, что для атаки судна были применены ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Утром 2 сентября UKMTO сообщило об атаке хуситов на коммерческое судно в Красном море в 58 км от порта Ходейда.

26 августа инцидент произошел в 61 морской миле к юго-востоку от йеменской Мохи.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

Ряд компаний объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является важным судоходным путем для всего мира.