На Украине заявили о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1»

Россия впервые применила при ударе по Харькову гибрид ракеты и управляемой авиабомбы «Гром-Э1». Об этом заявил у себя в Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, это произошло вечером 31 августа.

«РФ впервые применила по Харькову такое нетипичное оружие, как "Гром-Э1" — гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы», — написал Терехов.

Более того украинские СМИ утверждают, что Россия использует «Гром-Э1» уже как минимум год. Однако официального подтверждения данной информации от Минобороны России пока нет.

Эксперт рассказал, зачем ВС РФ новая бомба «Дрель»

«Гром-Э1» является универсальной управляемой ракетой, которая наводится по спутнику. Она используется для поражения наземных легкоуязвимых наземных целей с известными координатами и надводных целей в прибрежной полосе.