В Британии призвали разрешить ВСУ удары Storm Shadow по России

Правительство Великобритании должно пролоббировать в США предоставление Украине разрешения на удары ракетами большой дальности Storm Shadow по территории России, призвали депутаты-консерваторы в Палате общин. Об этом пишет The Standart.

Как заявил британский экс-министр обороны Марк Франсуа, без необходимого оружия Вооруженные силы Украины (ВСУ) сражались «со связанными за спиной руками». По его словам, «СМИ постоянно сообщают о наличии американского вето на использование Украиной ракет Storm Shadow для нанесения ударов по целям в глубине России, даже несмотря на то что это окажет существенную помощь Украине». Поэтому, считает Франсуа, главе МИД Великобритании следовало бы «поговорить с нашими американскими союзниками, чтобы добиться отмены этого вето».

Министр по вопросам развития в британском внешнеполитическом ведомстве Аннелиза Доддс подчеркнула, что «позиция правительства Великобритании остается неизменной и оно работает с союзниками над поставками Украине боеприпасов и поддержки».

Что известно о ракетах большой дальности Storm Shadow, которые Британия отправила Киеву

Ранее The Telegraph писала, что Великобритания не одобрит использование украинскими войсками ракет Storm Shadow для ударов вглубь России, так как это может втянуть США в конфликт. Как сообщалось, Вашингтон боится эскалации ситуации больше, чем Лондон.

Источник «РБК-Украина» утверждает, что Великобритания может разрешить Украине удары по России крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow, если на это согласятся Франция, Германия и США.