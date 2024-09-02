ВСУ оказались в сложной ситуации, фронт может рухнуть, отметил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. На фоне этого, пояснил политолог, перед Североатлантическим альянсом встал выбор между новой опасной эскалацией и постепенным урегулированием конфликта, пишет РИА «Новости».

Накануне в Минобороны РФ сообщили об активных действиях группировок войск на всех направлениях. В ведомстве уточнили, что за период с 24 августа по 1 сентября было взято под контроль 10 населенных пунктов.

«Похоже, что крах восточного фронта ВСУ ускоряется. Это означает, что мы приближаемся к решающей точке [конфликта]: безумная эскалация (или операция под чужим флагом) или поиск мирного решения», — подчеркнул профессор.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что осенью 2024 года, на фоне неудач ВСУ на фронте, на Украине может начаться гражданская война.