Пара истребителей Су-35 сбила украинский МиГ-29

Пара истребителей ВКС Су-35 сбила украинский МиГ-29. Об этом сообщает военный блогер Кирилл Федоров, а также ряд Телеграм-каналов.

© Российская Газета

Напомним, недавно ВВС Украины потеряла свой первый американский истребитель F-16. Вероятно, он был поражен по ошибке комплексом Patriot. Что касается, МиГ-29, то они составляют основу авиапарка ВСУ, но российские ПВО и ВКС регулярно их сбивают. В последний раз он был уничтожен 22 августа.

Известно, что эти советские истребители МиГ-29 на Украине используют в качестве носителей натовского вооружения. В частности, противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM и бомб JDAM-ER и Mk82 A2SM Hammer.