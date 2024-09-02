Истребитель МиГ-29 разбился в Индии

Истребитель МиГ-29 ВВС Индии потерпел крушение на северо-западе страны в штате Раджастхан из-за технической неисправности. Об этом сообщили военно-воздушные силы республики в X (ранее Twitter).

"Во время рутинной ночной тренировки в секторе Бармер самолет МиГ-29 ВВС Индии столкнулся с критической технической неисправностью, в результате чего пилот был вынужден катапультироваться. Пилот спасся, о жертвах или имущественных потерях не сообщалось", - указали в ВВС Индии.

Начато расследование случившегося.

МиГ-29: почему ЦРУ охотилось за советским истребителем

На вооружении ВВС Индии стоят более 100 МиГ-29. Наряду с истребителями Су-30МКИ они составляют основу индийских военно-воздушных сил.