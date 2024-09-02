Российские планирующие бомбы модернизировали

Российские авиабомбы получили модернизированные универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Фотографию усовершенствованного изделия показал Telegram-канал Fighterbomber.

Канал опубликовал фото фугасной авиационной бомбы ФАБ-500 с УМПК под крылом истребителя-бомбардировщика Су-34. Обновленный модуль получил удлиненное крыло, которое повышает дальность планирования ФАБ-500.

«Теперь он летит дальше подавляющего количества тактических ракет с такой же точностью и намного более могучей боевой частью», — отметили в сообщении.

В июле стало известно, что Россия наращивает производство авиабомб всех калибров для применения с УМПК. Модуль превращает свободнопадающие бомбы в управляемые высокоточные боеприпасы.

В декабре 2023 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что конструкторы работают над усовершенствованным вариантом УМПК с увеличенной дальностью.