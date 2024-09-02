В НАТО сделали предупреждение по поводу уничтожения ракет РФ

В НАТО заявили, что каждый член объединения имеет право на защиту своего воздушного пространства, но предупредили о возможных последствиях для альянса из-за сбитых его участниками ракет России над Украиной. Об этом сообщает Europa Press.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что граничащие с Украиной страны, несмотря на возражение НАТО, «обязаны» сбивать приближающиеся ракеты РФ до того, как они войдут в их воздушное пространство.

Польша заявила об обязанности сбивать ракеты России над Украиной. Что об этом думают в НАТО и как это повлияет на СВО?

Комментируя это, в альянсе указали, что несут ответственность за то, чтобы «не допустить дальнейшей эскалации конфликта со стороны России».

«НАТО не является стороной конфликта и не станет его частью. В связи с этим, хотя каждый его член имеет право на защиту собственного воздушного пространства, альянс предупреждает, что действия каждого союзника в поддержку Украины могут затронут все объединение», — добавили в НАТО.

Таким образом в альянсе заявили о необходимости продолжения «тесных консультаций его членов» по вопросам, которые могут иметь последствия для всех союзников.