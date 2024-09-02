Британия приостановила экспорт некоторого вооружения в Израиль

Правительство Великобритании временно приостановило действие разрешений на экспорт некоторых наименований военной продукции в Израиль. Об этом, выступая в парламенте страны, объявил глава МИД королевства Дэвид Лэмми.

Министр проинформировал Палату общин о результатах проведенной по требованию правительства экспертной оценки, показавшей, что "в случае с некоторыми видами оружия, экспортируемых Соединенным Королевством в Израиль, существует реальный риск их использования для совершения или содействия совершению серьезных нарушений норм международного гуманитарного права". При этом он повторил, что Великобритания по-прежнему "поддерживает право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом".

"Речь не идет о полном запрете, это не эмбарго на поставки оружия", - добавил Лэмми, подчеркнув, что приостановлено действия лишь 30 из 350 ранее выданных британским правительством лицензий на экспорт вооружений в Израиль. "Это не способ наказать Израиль. Это не цель процесса. Мы добиваемся того, чтобы наша система экспорта вооружений оставалась одной из самых надежных в мире", - сказал Лэмми.

Было подчеркнуто, что среди прочего ограничения коснутся компонентов для БПЛА и военных вертолетов, а также систем наведения вооружений, поражающих наземные цели. При этом рестрикциями не окажутся затронуты компоненты для истребителей F-35, чтобы не повлиять на глобальные цепочки поставок, которыми пользуются страны НАТО и их союзники, ставящие на вооружение F-35. По словам Лэмми, британские власти будут готовы снять ограничения, если Израиль продемонстрирует более ответственное отношение к соблюдению норм гуманитарного права при осуществлении своей военной операции в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве с целью уничтожения ХАМАС и освобождения заложников. По последним данным израильской стороны, радикалы до сих пор удерживают в заложниках в Газе более 100 человек.