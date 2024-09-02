ВС РФ ударили по базе украинского спецзназа "Сафари" в Мирнограде

Российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации украинского спецподразделения "Сафари" в Мирнограде (Димитрове) в ДНР, пишет "Донбасский Партизан".

Отмечается, что противник организовал ПВД в здании бывшего кафе.

На опубликованных кадрах видно поврежденное здание, площадь перед которым засыпана обломками.

Как говорится в публикации, спецподразделение "Сафари" - это украинская "полицейская элита". В его задачи входит проведение агрессивных рейдов, захват и уничтожение подозрительных элементов, а также обеспечение жесткого контроля над территориями.

По предварительным данным, ударом уничтожено более 10 человек личного состава и еще около 20 получили ранения.

Ранее стало известно, что украинские власти пытаются ускорить эвакуацию жителей Мирнограда из-за быстрого продвижения ВС РФ. При этом отмечалось, что жители города прячут детей от местных властей, желающих принудительно эвакуировать их на Украину.