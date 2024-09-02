Патрушев рассказал о современном российском оружии

Россия продолжает оснащать дальнюю авиацию ВКС и ракетные войска современной техникой, рассказал в интервью «Российской газете» помощник президента РФ Николай Патрушев.

Журналисты попросили Патрушева прокомментировать агрессивные действия Вашингтона и Токио у российских границ.

«Такие действия у наших границ не могут остаться без ответа. Морская политика Российской Федерации направлена на дальнейшее развитие войск и системы базирования Тихоокеанского флота», — отметил помощник президента.

Патрушев уточнил, что в рамках морской политики продолжается оснащение дальней авиации и ракетных войск современными видами вооружения и техники.

Вместе с тем, подчеркнул помощник президента, Россия остается приверженной сотрудничеству с разными странами, основанному на балансе интересов и взаимной выгоды.