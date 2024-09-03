Пленный: ВСУ забыли в Курской области целое подразделение

Попавший в плен старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона, рассказал, что украинская армия забыла в селе Коренево целое подразделение, вторгшееся в Курскую область.

«Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать», — передаёт слова украинца РИА Новости.

По данным агентства, на третий день село начали занимать военнослужащие России, после окружения и переговоров взвод ВСУ решил сдаться.

Ранее силы российской группировки войск «Север» сорвали три попытки ВСУ атаковать объекты в Курской области, заявили в Минобороны России.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 350 военных на Курском направлении.