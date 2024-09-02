Белоусов оценил значение робототехники на поле боя

Успех на поле боя в современных конфликтах достигают за счет применения нового оружия и робототехники. Значение современных технологий оценил министр обороны России Андрей Белоусов, передает ТАСС.

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«Сегодня успех на поле боя достигается за счет применения новейшего вооружения, активного использования робототехники. Важную роль играют надежная система связи и управления и постоянное улучшение системы управления, в том числе с использованием искусственного интеллекта и цифровых технологий», — сказал он, поздравляя профессорско-преподавательский состав, курсантов и слушателей Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого с началом учебного года.

В августе генеральный директор компании «Ремдизель» Александр Захаров сообщил, что роботизированную версию тягача МТ-ЛБ после доработок передадут в войска для апробации. Машину планируют использовать для выполнения задач на переднем крае.

В июне гендиректор компании «Гумич» Александр Гаврилов рассказал о создании роботизированной гусеничной платформы «Импульс-М» с противотанковым ракетным комплексом.