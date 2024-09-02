Патрушев заявил о нагнетании США обстановки у границ РФ

США пытаются препятствовать деятельности России в Арктике, при этом сами наращивают военную инфраструктуру на северных территориях и в целом у российских границ. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью "Российской газете".

"США и их союзники нагнетают обстановку по периметру наших границ, постоянно проверяя обороноспособность России. Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование нашей хозяйственной деятельности в северных широтах. На Западе раздаются призывы закрыть нашей стране Балтийское море и выход через него в Атлантику. Черное море НАТО объявила зоной только своих интересов", - указал он.

Помощник российского лидера констатировал, что проведенные недавно крупнейшие американо-японские военно-морские учения "в очередной раз подтвердили отказ Токио от пацифистской идеологии и верность американской стратегии по усилению напряженности в Тихом океане".