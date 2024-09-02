Россия покажет в Египте вертолет и ракету

Российская компания «Рособоронэкспорт» на авиасалоне Egypt Airshow 2024, который с 3 по 5 сентября пройдет в городе Эль-Аламейн (Египет), покажет, в частности, вертолет Ка-52 и высокоточную ракету Х-69. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также на мероприятии будут представлены достижения российской промышленности в области беспилотников и противовоздушной обороны.

«Наше присутствие здесь послужит укреплению военно-технического сотрудничества между Россией и Египтом, а также дальнейшему развитию отношений со странами Африки и Ближнего Востока, совокупная доля которых в портфеле заказов компании занимает более 50 процентов», — заявил глава компании Александр Михеев.

В августе госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что Научно-производственное объединение (НПО) имени Семена Лавочкина на выставке Egypt Airshow 2024, которая в начале сентября состоится в Египте, представит макет спутника «Беркут-ВР» в масштабе 1:3. Также на мероприятии НПО представит макеты автоматической станции «Луна-26» и разгонного блока «Фрегат-СБ».