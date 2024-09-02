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Патрушев: Япония способна самостоятельно производить ядерное оружие

К настоящему моменту Япония способна самостоятельно производить ядерное оружие и межконтинентальные баллистические ракеты.

Патрушев: Япония способна самостоятельно производить ядерное оружие
© РИА Новости

Об этом в интервью «Российской газете» сказал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Япония... обладает возможностями самостоятельно изготавливать любые системы вооружения», — передают его слова журналисты.

Ранее мэр Нагасаки Сиро Судзуки призвал ядерные державы отказаться от своих вооружений.

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