За последние сутки ВСУ потеряли на Курском направлении 350 военнослужащих и 14 единиц бронетехники. Об этом сообщается в новой сводке Минобороны РФ.

Российские военные рассказали, что за последние 24 часа ВСУ потеряли боевую машину пехоты, бронетранспортер и 12 боевых бронированных машин. Также украинские силы лишились транспортно-заряжающей машины HIMARS, трех пусковых установок HIMARS и другого оружия.

За сутки ВС РФ отразили шесть украинских атак, сообщили в Минобороны. В целом ВСУ потеряли на Курском направлении более 8900 военнослужащих, 80 танков, 549 боевых бронированных машин и другую технику и вооружения.

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Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов отмечал, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены.