Как Россия опередила весь мир с проектом "Акула"

В феврале 2023 года из эксплуатации была выведена крупнейшая атомная подводная лодка ТК-208 «Дмитрий Донской». В статье для The National Interests американский писатель Питер Сучу отметил, что ни до «Дмитрий Донского», ни после него в мире не было ничего подобного.

Тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» (Typhoon по классификации НАТО) был заложен в июне 1976 года, а в 1984 году уже вышел на службу. После 12-летнего ремонта и переоборудования подлодка стала головным кораблем класса «Акула» третьего поколения и получила название «Дмитрий Донской».

Всего «Севмаш» построил шесть подводных лодок этого проекта из запланированных семи — все они служили в составе Северного Флота. ТК-208 стал первой из них. ТК-202, ТК-12 «Симбирск» и Т-13 вывели из эксплуатации с 1996 по 2009 год и утилизировали при финансовой поддержке США. Еще две лодки, ТК-17 «Архангельск» и ТК-20 «Северсталь» списали спустя несколько лет. Седьмая лодка была заложена, однако утилизирована до завершения построек.

«Акулы» стали крупнейшими лодками за всю историю подводного флота. Они имели водоизмещение в 48 тысяч тонн, длину 175 метров и ширину 23 метра при осадке в 12 метров. Внутри легкого корпуса располагалась пять обитаемых прочных корпусов высокого давления. При этом два из них располагались параллельно друг другу, из-за чего лодки этой серии были шире остальных.

Каждое подводное судно этого проекта имела 19 водонепроницаемых отсеков, включая усиленный модуль, где размещался центральный пост, а также отсек электронного оборудования. Ракетные шахты были вынесены вперед рубки. По слухам, на борту даже имелась сауна и небольшой бассейн для экипажа — все, чтобы 160 моряков находились в комфортных условиях во время затяжных плаваний.

Проект 941 разрабатывали для противодействия подводным лодкам класса «Огайо» ВМС США. Они могли нести до 192 ядерных боеголовок по 100 килотонн. В отличие от них «Акулы» несли 20 баллистических ракет РСМ-52, однако каждая из них имела до десяти разделяющихся боеголовок индивидуального наведения. Кроме того, подлодки могли работать на глубине до 400 метров, а скорость составляла до 22,2 узлов на поверхности и до 27 узлов под водой. По мнению Сучу, отправка «Дмитрия Донского» в утиль ставит точку в истории крупнейших подводных лодок в истории мореплавания.