Обозреватель Forbes Дэвид Акс рассказал, что российские силы достигнут Красноармейска (на Украине город называют Покровском) уже в сентябре. Опрошенные Аксом аналитики заявили, что ВС РФ получат доступ к важнейшим линиям снабжения ВСУ.

Ранее глава ВСУ Александр Сырский доложил Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации в районах Красноармейска и Дзержинска. Красноармейск считается «западными воротами Донбасса». Город представляет собой транспортный узел и лежит на трассе, которая является важным маршрутом снабжения украинских сил в регионе.

В конце августа стало известно, что ВС РФ взяли под контроль большую часть города Новогродовка. Как отмечает Forbes, теперь между наступающими россиянами и Красноармейском, ключевым логистическим узлом ВСУ в Донбассе, «осталась только одна главная траншея». Скудные подкрепления, которые ВСУ направили в этот район, не смогут изменить ситуацию, отметил Акс.

Опрошенные Forbes эксперты назвали главными проблемами ВСУ нехватку живой силы и опытных подразделений для обеспечения защиты позиций. Когда в августе продвижение России ускорилось, у ВСУ были бригады в запасе. Однако вместо усиления позиций в Донбассе руководство ВСУ решило атаковать Курскую область.

В итоге украинское присутствие в районе Красноармейска по-прежнему держится на «измотанной» 47-й механизированной бригаде. У подразделения, численность которого составляла две тысячи человек, теперь осталось лишь около половины поставленных США танков M-1 Abrams, отмечает Forbes.