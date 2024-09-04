Десант ВСУ для форсирования Днепра готовят иностранные инструкторы в Очакове

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ, что в Очакове Николаевской области расположены несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы и готовят десант ВСУ для форсирования Днепра и высадки на Кинбурнской косе.

«Там есть морской же десант специального назначения, который не прекращает попыток высадки на Кинбурнскую и Тендровскую косы. Это достаточно пустынная часть прибрежной территории», — отметил Садьдо.

У ВСУ заметили дефицит одного вида вооружений

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что под Макеевку перебросили порядка 30 иностранных наёмников.

Также посольство России в Лондоне заявило о возможной вербовке наёмников Украиной.