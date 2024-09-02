Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.

Речь идет о селе Скучном, расположенном недалеко от реки Волчьей.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Скучное Донецкой Народной Республики», — сказали в МО.

Российские бойцы успешно отразили на данном направлении девять контратак штурмовых групп противника. Украинская армия потеряла до 475 военнослужащих и несколько единиц боевой техники.

Также подразделения группировки войск «Север» дали отпор формированиям 71-й егерской, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты. Противник лишился до 85 бойцов.

Путин назвал причину атаки ВСУ на Курскую область

Накануне, 1 сентября, российская армия взяла под контроль населенные пункты Птичье и Выемка. Минобороны подчеркнуло, что ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Также стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Кирово в ДНР. Кроме того, бойцы группировки «Запад» укрепили позиции в районах Петропавловки, Лозовой в Харьковской области. Также они улучшили тактическое положение рядом с Григоровкой в ДНР.