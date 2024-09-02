ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и ОПК Украины

Российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Вооруженные силы (ВС) РФ осуществили удары минувшей ночью с использованием высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников. Целями стали предприятия по производству и ремонту авиатехники и ракетного вооружения, места сборки и хранения беспилотников, пункты временной дислокации националистических формирований и наемников. Все назначенные объекты поражены.

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Напомним, что 26 августа ВС РФ нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре. Как заявляли в Минобороны РФ, целями стали электроподстанции в девяти регионах, газокомпрессорные станции в трех областях, а также места хранения западного оружия на аэродромах. В результате на территории страны наблюдались перебои в электроснабжении, а поставки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения были нарушены.