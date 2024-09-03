Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по авиагородку в Полтаве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В авиагородке накрыли кого-то серьезного. Сейчас оцепление, "скорые" летают», — сказал он.

По его словам, взрыв был без детонации, но очень мощный.

Ранее ВС России ударили по пункту дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в Запорожье. На место удара приехало множество машин скорой помощи.

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До этого Российская армия нанесла комбинированный удар по ВСУ под Запорожьем. Сообщилось, что удар был нанесен на степногорском направлении севернее Каменского, куда украинские войска в последнее время стягивают резервы и военную технику.