ВС России нанесли удар по авиагородку в Полтаве

Вооруженные силы России нанесли удар по авиагородку в районе украинского военного аэродрома в Полтаве, «накрыв кого-то серьезного». Об этом заявил РИА Новости координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Сегодня украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге на Украине и нескольких взрывах в районе Полтавы.

По словам Лебедева, в результате удара произошел взрыв, но без детонации.

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«В авиагородке накрыли кого-то серьезного. Сейчас оцепление, «скорые» летают. Взрыв был без детонации, но очень мощный», - уточнил Сергей Лебедев.

Накануне Минобороны России заявило о том, что российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. Целями стали предприятия по производству и ремонту авиатехники и ракетного вооружения, места сборки и хранения беспилотников, пункты временной дислокации националистических формирований и наемников.