На Украине заметили загадочный российский беспилотник

На Украине заметили загадочный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который Россия применила в ходе одной из воздушных атак. Об этом пишет Defence Blog.

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Беспилотник ранее не встречавшейся украинской стороне модели был сбит 30 августа. Изготовленное по аэродинамической схеме летающее крыло аппарата оснащено одним реактивным двигателем. Он не переносил оружия и видимого разведывательного оборудования.

Издание допускает, что БПЛА был экспериментальной моделью либо использовался в качестве приманки.

В июле «Российская газета» со ссылкой на видео, опубликованное во VK, рассказала, что в зоне специальной военной операции заметили новый российский беспилотник «Гербера». Согласно ролику, БПЛА является младшей версией дрона «Герань-2», используемого для нанесения ударов по позициям в Киеве. Также новый беспилотник применяется для разведки и наблюдения. Другая задача «Герберы» — выступать ложной целью.