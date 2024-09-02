Путин: Россия защищает и жителей Донбасса, и свое будущее

Президент России Владимир Путин в беседе с учениками кызылской школы №20 заявил, что российские военные защищают и жителей Донбасса, и будущее своей родины, не позволяя создавать на Украине враждебные для России структуры. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы защищаем и тех людей, которые живут на Донбассе, и наше общее будущее, будущее России. Потому что мы не можем позволить себе, чтобы у нас под боком создавали враждебные структуры», — сказал российский лидер.

Путин рано утром 2 сентября прилетел в столицу региона Кызыл. Политик посещает Туву впервые за 10 лет.

В ходе разговора с кызылскими школьниками российский лидер также назвал блестящим примером патриотизма участие жителей Тувы в специальной военной операции на Украине. По его словам, в зоне СВО находятся около 10 тысяч тувинцев.