Глава МИД Польши заявил, что Варшава обязана перехватывать российские ракеты

Польше и другим странам, которые граничат с Украиной, нужно сбивать российские ракеты до их вхождения в воздушное пространство государств. С таким заявлением в беседе с Financial Times выступил глава польского МИДа Радослав Сикорский.

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В министерстве отметили, что обеспечение безопасности граждан — основная задача Польши даже в условиях опасения втягивания НАТО в военный конфликт России и Украины. По словам Сикорского, членство в альянсе не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространств.

«Это наша конституционная обязанность», — подчеркнул глава польского МИДа.

Напомним, что летом между Киевом и Варшавой было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. По нему они обязались обсудить «возможность перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и БПЛА, запущенных в направлении территории Польши».

В Киеве произошли взрывы

Речь шла о необходимости следовать процедурам, согласованным заинтересованными странами и организациями. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не одобрил эту инициативу. Он пояснил, что альянс при таком раскладе событий будет втянут в конфликт.