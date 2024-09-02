Российские артиллеристы уничтожили редкую самоходную гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Богдана» на донецком направлении. Как сообщает RT, отличиться удалось военнослужащим 305-й артбригады из группировки войск «Восток».

Самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С22 «Богдана» является аналогом французской САУ CAESAR. Ее разработали в середине прошлого десятилетия под «натовский» калибр 155 мм. Стоимость одного орудия составляет порядка 2 млн долларов, а всего у ВСУ их было около 30 штук.

Охота на САУ велась не один день. Как рассказали военные, основной задачей которых является контрбатарейная борьба, сперва «Богдана» наносила удары по ним, однако через некоторое время самоходное орудие удалось выследить. По словам артиллеристов, у украинской гаубицы большая дальность, а потому достать ее было не просто.

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«Как только она подкатилась ближе, поступили координаты. Дал координаты наводчику, наводчик сработал отлично», — отметил один из военных.

Поразить самоходку прямым попаданием удалось с четвертого снаряда. Для бригады это стала уже вторая уничтоженная «Богдана» — первую удалось поразить еще в июле.