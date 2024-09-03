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В Днепре повреждено промышленное предприятие

Промышленное предприятие получило повреждения в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) - административном центре Днепропетровской области на востоке Украины. Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

В Днепре повреждено промышленное предприятие
© РИА Новости
"Повреждено промышленное предприятие", - написал он в своем Telegram-канале. Лукашук также добавил, что в Никопольском районе области повреждена инфраструктура, однако не уточнил число и тип объектов.

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По данным официального ресурса для оповещения населения, 3 сентября в Днепропетровской области три раза объявлялась воздушная тревога.

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