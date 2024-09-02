В Запорожской области заявили о повреждении инфраструктуры

Объекты инфраструктуры, расположенные в подконтрольной украинским властям части Запорожской области, повреждены после взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава военной администрации региона Иван Федоров.

© IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь и сколько их повреждено.

В Киеве после взрывов возник пожар на предприятии

До этого по всей территории Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской, Херсонской областей и Донецкой народной республики (ДНР) объявили и затем отменили воздушную тревогу.

Накануне два предприятия были повреждены в Сумах во время воздушной тревоги.

В этот же день на территории Харькова на востоке Украины произошли как минимум десять взрывов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Украина пообещала ответить на массированный обстрел.