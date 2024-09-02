Над регионами России за ночь уничтожили два украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью и акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

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МО РФ заявило об уничтожении разведывательных БПЛА ВСУ