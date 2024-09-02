Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) собирались похитить и увезти на Украину жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщила военным следователям местная жительница, передает РИА Новости.

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По ее словам, для этих целей украинские военные подогнали военную технику, однако «что-то поменялось». Женщина предположила, что в случае реализации плана россияне вряд ли остались бы в живых.

Стало известно о расправах ВСУ с мирными жителями в Курской области

Ранее участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник заявил, что ВСУ похищают мирных жителей в Курской области, чтобы обменять их на пленных военных. Президент Украины Владимир Зеленский и советник главы его офиса Михаил Подоляк признают, что людей похищают для увеличения обменного фонда, заявил он. Олейник подчеркнул, что такой фонд является несоразмерным, так как речь идет о мирных гражданах, а не о военных. По его мнению, так украинские власти пытаются шантажировать Россию и дестабилизировать ситуацию в стране.