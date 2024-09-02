Российские морпехи захватили три бронемашины НАТО в Курской области

Бойцы 810-й бригады морской пехоты уничтожили вражескую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в Курской области и захватили два броневика Stryker американского производства и один броневик Roshel Senator канадского производства, сообщили в Минобороны РФ.

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"Нашим командованием было обнаружено ДРГ противника. Своевременно это заметил, слава богу, дрон. Сейчас нам позволяют технические средства разведки. И были назначены штурмовые группы для уничтожения ДРГ противника. Соответственно, противник этого совсем не ожидал. Наши группы зашли к ним в тыл, завязался короткий бой. Но, соответственно, в этом бою мы одержали победу. Мы взяли два бронетранспортера Stryker и одну бронемашину французскую Roshel Senator ", - рассказал заместитель командира роты с позывным Замполит на видео, предоставленном Минобороны.

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Он добавил, что машины теперь используются морпехами для выполнения задач.

В ведомстве отметили, что морпехи также уничтожили украинский БТР "Буцефал".