Руководство элитных тыловых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) избавляется от попавших к ним мобилизованных посредством отправки солдат в части на линии боевого соприкосновения. Об этом РИА Новости сообщил пленный Александр Кащук.

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Он рассказал, что служил в 14-й бригаде радиотехнический войск Украины, обслуживающей работу радиолокационных станции под Одессой, откуда его как мобилизованного отправили в подразделение на передовой.

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Как утверждает Кащук, в мае поступил приказ, согласно которому всех мобилизованных в ВСУ забирали в пехоту с формулировкой «в командировку».

«Вот я попал в "командировку"... Потому что я мобилизованный», — высказался пленный.

Ранее в ВСУ рассказали, что мобилизованные солдаты, отправленные на покровское направление, бегут при первом взрыве и не имеют хорошей подготовки. На смену переброшенным подразделениям пришли менее опытные. Кроме того, украинские артиллеристы пожаловались на дефицит снарядов.