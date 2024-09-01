Норвежский политолог Гленн Дизен предупредил руководство НАТО, что своей поддержкой вторжения ВСУ в Курскую область альянс навлекает на себя катастрофу.

«Раз мы нарушаем неформальные правила прокси-войн, поддерживая вторжение на территорию России, нам следует помнить, что однажды ситуация изменится. Наша предполагаемая моральная праведность ослепляет ослепляет нас и даёт нам увидеть ту катастрофу, которую мы накликаем», — написал Дизен в X.

Так он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что атака украинской армии на Курскую область «является законной».

Первый заместитель постоянного представителя России при Совбезе ООН Дмитрий Полянский выразил мнение, что западные страны «по самые уши вляпались» в «авантюру» Владимира Зеленского в Курской области.