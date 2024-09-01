Стало известно о решении Тайваня по закупке у США ПЗРК Stinger

Тайвань в пять раз увеличит количество переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger. Комплексы поставят США, с их помощью военные Тайбэя намерены защищаться от самолетов и дронов КНР. Об этом пишет Taipei Times.

«Тайвань надеется увеличить количество ракет Stinger, приобретаемых в США, почти в пять раз — с 500 систем до 2485, сообщило законодателям Министерство национальной обороны в бюджетном отчете», — пишет газета.

Отмечается, что Вашингтон одобрил новую сделку. Ее сумма вырастет с 418,6 млн до 2,16 млрд американских долларов.

Представитель военных Тайваня сообщил на условиях анонимности, что таким образом надеются «справиться с ростом напряженности в районе Тайваньского пролива». По его словам, сухопутным войскам срочно необходимо усилить свои возможности ПВО, чтобы противостоять самолетам и БПЛА Китая.

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FIM-92 Stinger — комплекс с дальностью действия 4800 м.

Первая партия комплексов Stinger будет поставлена в следующем году. Она поступит в подразделения армии, морской пехоты и военной полиции. Вторую партию поставят к 2031 году.