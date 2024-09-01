Во Франции заявили, что оборона ВСУ в Донбассе рухнет в ближайшие дни

Украинская оборона в Донбассе может рухнуть в ближайшие дни, ВСУ понесут поражение, предположил в эфире французского телеканала LCI полковник ВС Франции Мишель Гойя.

По его данным, российские военные смогли прорвать «оборонный пояс» ВСУ. В связи с этим, пояснил офицер, ситуация в Донбассе стала для Киева критической.

Стало известно об аномальном ударе по ВСУ в Угледаре

«ВС РФ захватила определенное количество позиций [ВСУ], продвигается к Покровску и угрожает окружить, в частности, пять бригад, которые находятся на юго-востоке, они в любом случае будут вынуждены отступить», — отметил Гойя.

Это настоящее поражение Украины, констатировал полковник.