Зеленский рассмотрит петицию о снижении мобилизационного возраста

Петиция о снижении верхней планки мобилизационного возраста на Украине с 60 до 50 лет набрала более 25 тысяч голосов, теперь ее должен рассмотреть глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, в тексте петиции, опубликованной на сайте офиса украинского лидера, предлагается «уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет». Такое предложение мотивируется «улучшением экономического состояния в стране».

Петиция была зарегистрирована 5 июля, в настоящее время она набрала почти 26 тысяч голосов.

18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. По новому документу, лица, которые внесены в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать денежные средства, а также управлять автомобилем и оформлять паспорт и загранпаспорт.

30 августа стало известно, что призыв в Вооруженные силы Украины после принятия закона об ужесточении мобилизации увеличился в 2,5 раза. Показатели сравнивают с первым кварталом текущего года.