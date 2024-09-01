Апти Алаудинов сообщил о применении ВСУ «непонятного газа» в Курской области

По словам командира спецназа «Ахмат», это вещество распыляют с дронов «Баба-Яга».

Вместе с тем, как отметил генерал-майор, противник продолжает нести ощутимые потери. 30 августа российские бойцы подбили танк на своём участке, а 31-го им удалось вывести из строя две боевые бронемашины.

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Алаудинов добавил, что на мартыновском направлении украинские войска разместили миномётный расчёт, но его позднее подорвали с помощью FPV-дронов.