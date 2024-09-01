Ситуация под Угледаром 1 сентября: последние новости, частичное отступление

Российские военкоры в своих Telegram-каналах в воскресенье обсуждают текущую ситуацию у Угледара в ДНР. Какие последние новости были 1 сентября 2024 года?

Угледар 1 сентября: события, бои, обстановка, ситуация

Telegram-канал «Военная хроника» передает, что по угледарскому укрепрайону со вчерашнего дня наносится аномально мощный ракетно-бомбовый удар по позициям ВСУ.

«Судя по грохоту от прилетов, передний край обороны ВСУ вдоль дороги как будто решили сравнять с землей. На этом направлении несколько ключевых позиций, среди которых шахта „Южно-Донбасская № 1“ и профилакторий третьей шахты на юго-западной оконечности Угледара. Все вокруг — сплошная бетонка, выковыривать из которой ВСУ тяжело с самого начала СВО. Есть вероятность, что часть подразделений ВСУ из-под Угледара будет оттянута на Селидово. Если это произойдет, появится шанс провести штурмовку этого района», — сообщил источник.

Telegram-канал Condottiero пишет, что активные штурмовые действия ВС РФ привели к частичному обрушению обороны ВСУ, на некоторых участках города армия Украины отступает и оставляет позиции.

«Обстановка в Угледаре. ВС РФ начали продвижение. Украинские каналы с утра постят видео, снятые вэсэушниками в Угледаре на Южно-Донецком направлении. Зарево от вспышек прилетов смешалось с заревом рассвета, дымятся многоэтажки. С нашей стороны военкоры сообщают, что, предварительно, русская армия активно атакует, уже есть сведения о частичном отходе противника с некоторых позиций в городе. Предпосылки к возобновлению активных боев на этом направлении в последние недели действительно были. В прошедшую пятницу в Минобороны подтвердили освобождение Константиновки, через которую пролегала шоссейная дорога снабжения гарнизона, а также сообщалось о подходе к Водяному, что между Константиновкой и Угледаром. Позиции к югу от последнего прочно удерживались ВС РФ с 2022 года», — отметили авторы Telegram-канала Readovka.

Некоторые источники также сообщают, что украинские войска пытаются перебрасывать в Селидово силы из Угледара и окрестностей, но пока это только неудачные попытки.

«Еще вчера по украинским каналам прошла информация, что противник выводит из района Угледара подразделения двух лучших здесь бригад, чтобы стабилизировать обстановку на севере (в районе Селидово, Украинска и Покровска). Что само по себе примечательно с учетом того, что и под Угледаром обстановка для ВСУ очень непростая. Но, видимо, севернее разразилась настоящая катастрофа, и нужно спешно затыкать текущие дыры. Также в городе вчера проводилась ротация подразделений ВСУ, чем, судя по утренним новостям, наши решили воспользоваться. По данным украинских каналов, с утра мы попробуем атаковать город в лоб. Пока неясно, что и в каком объеме там происходит. Если удастся противника опять поймать на ротации, будет просто чудесно. Держим кулаки и молимся за парней», — написал военный эксперт Юрий Подоляка.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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